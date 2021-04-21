В "Технополисе Москва" разработали защиту для устройств интернета вещей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - АО "НИИМЭ" - разработал новый программно-аппаратный комплекс для криптографической защиты информации в устройствах интернета вещей. Решение является полностью российской разработкой и будет способствовать импортозамещению. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"В особой экономической зоне Москвы порядка 60 высокотехнологичных компаний ведут разработки в области микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий. Они помогают решать различные задачи: от производства чипов для транспортных карт до криптозащиты информации с высоким грифом секретности. Новая разработка резидента ОЭЗ состоит из программного комплекса и микросхемы, которая внедряется в конечное устройство, обеспечивая безопасную передачу данных между объектом и сервером, аккумулирующим данные. При этом ПО, микросхема и алгоритмы шифрования - полностью российской разработки", - сказал глава департамента Александр Прохоров.

Он добавил, что использование программно-аппаратного комплекса дает новые возможности для развития отечественных проектов в сфере интернета вещей и способствует импортозамещению.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, система подписывает сообщения полноценной электронной подписью, что позволяет конечному пользователю - провайдеру приложения - проверять целостность и подлинность любых, в том числе архивных сообщений, независимо от провайдера связи и самого программно-аппаратного комплекса.

"Новый программно-аппаратный комплекс получил название "Звезда". Особенность разработки состоит в том, что она выполняет функцию виртуального защищенного канала передачи данных между конечным устройством и сервером приложений. В решении используется компактный протокол защиты передаваемых данных CRISP, специально разработанный для интернета вещей и стандартизованный в России в 2019 году. Этот протокол устойчив к сбоям, не требует предварительной установки защищенной сессии, все сообщения CRISP являются самодостаточными", - добавили в пресс-службе.

Как отметил главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов, глобально рынок интернета вещей растет и его рост продолжится: по прогнозу компании J’son & Partners, к 2025 году в России будут действовать 56 млн подключенных устройств. Спрос на микросхемы для IoT-оборудования (интернета вещей), которые помогают улучшить качество его работы и оптимизировать техническое обслуживание, будет расти. Для объектов критической инфраструктуры в сфере интернета вещей крайне важно обеспечить высокий уровень защищенности, так как это напрямую связано с технологической и информационной безопасностью.