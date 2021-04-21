Силуанов: необходимые ресурсы на предложенные Путиным в послании инициативы есть

"Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы", - сказал он.

По словам министра, правительство потратит около 400 млрд рублей на социальные инициативы в течение двух лет. "На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых - порядка 270 млрд рублей - это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей - это в следующем году. Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тыс. рублей к началу учебного года, о чем сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей", - сказал Силуанов.

Расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков, добавил министр. "Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке", - сказал он.

Средства ФНБ

Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут инвестировать в инфраструктурные проекты, в том числе в дорожное строительство, коммуникации и жилищное строительство, уточнил министр финансов. "В этом году Фонд национального благосостояния начнет работать. Эти средства будут вкладываться в инфраструктурные проекты, в первую очередь - в дорожное строительство, коммуникации, жилищное строительство", - сказал Силуанов.

По его словам, это даст возможность создать новые рабочие места, внесет вклад в экономический рост, обеспечит решение задач, которые поставил президент в качестве национальных целей.

Он отметил, что инвестирование ФНБ будет происходить не один, и не три года, это долгосрочные вложения и проекты.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России.

Ранее президент России поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Силуанов ранее сообщал, что инвестирование средств ФНБ в утвержденные проекты может начаться уже в первом полугодии, если уточненный макропрогноз покажет превышение ликвидной части ФНБ отметки в 7% ВВП в предстоящие три года.

Инфраструктурные кредиты для регионов

Глава Минфина считает, что инфраструктурные бюджетные кредиты для регионов, на которые до 2024 года будет выделено 500 млрд рублей, станут первым шагом, который можно будет применять в дальнейшем.

"То же самое и инфраструктурные кредиты для субъектов РФ. Была объявлена сегодня сумма 500 млрд руб. на три года, это первый шаг. Мы безусловно посмотрим, как этот механизм будет работать, уверен, что он хорошо будет воспринят субъектами РФ, и уверен, что мы сможем и дальше его применять с учетом того, что мы снизили долговую нагрузку на субъекты РФ, это очень хороший инструмент для инфраструктурного развития территории России", - сказал Силуанов.

"То же самое и инфраструктурные кредиты для субъектов РФ. Была объявлена сегодня сумма 500 млрд руб. на три года, это первый шаг. Мы, безусловно, посмотрим, как этот механизм будет работать, уверен, что он хорошо будет воспринят субъектами РФ, и уверен, что мы сможем и дальше его применять с учетом того, что мы снизили долговую нагрузку на субъекты РФ, это очень хороший инструмент для инфраструктурного развития территории России", - сказал Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей. Путин также отметил, что предоставлять кредиты будут под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.