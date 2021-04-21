Новак считает, что законопроект NOPEC пока не представляет опасности для ОПЕК+

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Антикартельный законопроект США NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК, пока еще не принят и находится на стадии обсуждения, поэтому не представляет опасности для участников соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+, в который входит и Россия. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Этому закону уже сто лет. Я прочитал новость о том, что юридический комитет в Конгрессе [США] такое решение принял [об одобрении законопроекта], но сам закон еще не принят. Он обсуждается уже много лет", - сказал Новак, добавив, что не слышал и про обсуждение этой темы в ОПЕК+. "Я не слышал таких предложений о дискуссиях. Зачем обсуждать то, что не принято?", - отметил он.

По словам Новака, совместные действия стран ОПЕК+ направлены на стабилизацию ситуации на нефтяных рынках. Если они не будут этого делать, то это может привести к волатильности на рынке. "Например, как это было в прошлом году, когда резко упал спрос. Наши совместные действия позволили сбалансировать рынок, восстановить ситуацию, в том числе работу предприятий, рабочие места, в том числе в тех же Соединенных Штатах Америки", - сказал он.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил во вторник антикартельный законопроект NOPEC, который позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски к членам Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

О NOPEC

Цель законопроекта заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее. На данный момент остается недостаточно ясным, одобрит ли инициативу Палата представителей полного состава.

В той или иной версии этот законопроект пытаются принять уже около 20 лет. В 2007 году при 43-м президенте США Джордже Буше - младшем один из вариантов данной инициативы провели и через Сенат, и через Палату представителей Конгресса. Тогда его даже не стали отправлять на подпись главе государства, поскольку он пообещал наложить вето.

В декабре 2020 года вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что с приходом на пост президента Джо Байдена отношение администрации США к действиям ОПЕК+ на рынке нефти изменится. Так, 45-й американский лидер Дональд Трамп на протяжении всего срока президентства высказывался негативно о действиях ОПЕК+ на рынке нефти, неоднократно критиковал организацию, обвиняя ее в искусственном завышении цен на нефть и призывая увеличить нефтедобычу.