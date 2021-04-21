Котяков: около 170 млрд рублей будет направлено на выплаты для детей школьного возраста

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 17 млн детей в возрасте от шести до 17 лет включительно получат выплату в 10 тыс. рублей в августе. Об этом в среду заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Сегодняшняя выплата, о который сказал президент, единовременная выплата детям школьного возраста. По нашим оценкам, их более 17 млн человек. [Выплата] будет организована <...> по принципу социального казначейства. <...> Школьный возраст у нас, скорее всего, будет в диапазоне от шести до 17 лет включительно", - сказал он.

По словам министра, на данную выплату потребуется порядка 170 млрд рублей.

Выплаты беременным

Котяков отметил, что порядка 30 млрд рублей потребуется на выплату ежемесячного пособия в объеме 6 350 рублей беременным женщинам с низкими доходами в 2021 году. "Если мы говорим о выплате на ранних сроках беременности, по нашим оценкам, это будет 30 млрд. Мы дополнительно с коллегами из Министерства финансов еще будем это прорабатывать и делать соответствующие расчеты ", - сказал Котяков.

По его данным, более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин получат выплату в этом году, если встанут на учет в ранние сроки беременности.

Новый формат оплаты больничных

Новый формат оплаты больничных для родителей вне зависимости от их трудового стажа затронет 1,5 млн семей, заявил министр. "По нашим расчетам, 1,5 млн родителей затронет новый формат оплаты больничных, если они ухаживают за ребенком", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сообщил, что больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка уже с 2021 года. В настоящее время размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа, следовательно, для молодых женщин такие выплаты обычно ниже.