Собянин: Путин дал важный сигнал, что национальные цели не откладываются

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям важный сигнал, что национальные цели не будут отложены даже в сложной экономической ситуации, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Даже в сложных экономических условиях пандемии, <...> мы продолжаем оказывать социальную поддержку семьям с детьми, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию", - сказал Собянин журналистам в среду.

Он также отметил, что в России активно продолжат реализовывать инвестиционные проекты. "То, что президент сказал - мы свои национальные цели не откладываем, не отступаем от них. Это такой мощный сигнал для всех - и для региональных, и для федеральных властей, для всего общества. Это важные посылы", - сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что "уверенность лидера и уверенность в том, что мы победим, всегда важно для России, а в такие сложные периоды - особенно".

"Очень важно, что президент подвел промежуточные итоги трудному периоду борьбы с пандемией [коронавируса], дал оценку и региональным властям, системе здравоохранения, всем структурам, которые активно боролись против пандемии. Конечно, очень важны слова благодарности президента в адрес врачей, социальных работников. Еще ситуация не закончилась, мы видим, что она непростая, но, тем не менее, такой посыл, человечный посыл очень важен для всех", - заключил мэр.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж". Глава государства затронул, в частности, темы пандемии и здравоохранения, демографии и поддержки семей с детьми.