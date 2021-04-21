В России создадут систему управления рисками для борьбы с изменениями климата

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о создании национальной системы управлениями климатическими рисками, которая позволит минимизировать ущерб для сельского хозяйства, промышленности и ЖКХ.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Еще один блок вопросов связан с климатическими изменениями. Для минимизации уязвимости населения и отраслей экономики - сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ - перед изменениями климата мы создадим национальную систему управления климатическими рисками. Минэкономразвития с профильными ведомствами по поручению правительства уже разрабатывает планы адаптации к изменениям климата", - сообщила она журналистам по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в среду.

По словам Абрамченко, кроме того, для предотвращения падения объема российского экспорта предстоит снизить углеродоемкость национальной экономики. "Мы реализуем эксперимент по установлению регионального регулирования в Сахалинской области и обеспечим условия для реализации и поддержки климатических проектов", - сказала она.