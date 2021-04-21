Кабмин работает над созданием механизма целевого использования экоплатежей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ уже работает над созданием механизма целевого использования экологических платежей. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко со ссылкой на ее слова.

Вице-премьер отметила, что президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию принял важнейшее решение об "окрашивании" экологических платежей, которые должны идти на охрану окружающей среды и ликвидацию последствий влияния человека на природу.

"Бизнес должен перейти на справедливый принцип: "намусорил - убери". И правительство уже работает над созданием механизма целевого использования платежей на восстановление экологии, рекультивацию опасных площадок на примере штрафа от аварии в Норильске", - сказала Абрамченко.

Квотирование вредных выбросов

Абрамченко сообщила, что система квотирования вредных выбросов будет распространена на все города России с загрязненным воздухом. Предварительно, речь идет примерно о 50 городах. Президент РФ Владимир Путин поручил в ходе послания Федеральному собранию распространить систему квотирования вредных выбросов на все города страны, где существует проблема качества воздуха.