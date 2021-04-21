Кабмин в ближайшее время просчитает новые параметры программы туристического кешбэка

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время просчитает новые параметры программы туристического кешбэка за отдых в России, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Продолжение программы в этом году поддержал президент Владимир Путин и все туристическое сообщество, отметил зампред правительства.

"Президент в послании озвучил, что будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по России, будем также поощрять участников молодежных конкурсов, олимпиад и участников. Если по обычным турам условия до конца года будут сохранены - возврат 20% от стоимости тура, то по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены", - сказал Чернышенко.

Эти решения президента являются "большим подспорьем" для родителей, а для детей - это укрепление здоровья, новые впечатления и расширение кругозора благодаря путешествиям по регионам России, подчеркнул вице-премьер.

Россияне в этом году приобрели туров с кешбэком на сумму 12,5 млрд рублей, путешественникам было возвращено почти 2,4 млрд рублей, сообщил Чернышенко. "Правительство выделило 2 млрд рублей, и сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тыс. человек. На 20 апреля совокупный кешбэк составил 2,362 млрд рублей, объем продаж - 12,481 млрд рублей. Совершено 278 188 транзакций", - сказал он.

В рамках программы пользуются популярностью традиционно южные направления, экскурсионные, в целом география направлений обширная, участвует вся страна, отметил зампред правительства.

В прошлом году в рамках первых двух этапов программы российским туристам суммарно было выплачено более 1,2 млрд рублей, этой мерой поддержки воспользовалось около 350 тыс. человек, напомнил Чернышенко.

"А для туристической отрасли, в которой задействованы, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса, это принципиально важная помощь", - подчеркнул вице-премьер.