РФПИ продолжит привлекать иностранных инвесторов в значимые проекты на территории России

"В качестве суверенного фонда Российской Федерации РФПИ продолжит работу по привлечению иностранных и российских инвесторов к вложениям в значимые проекты на территории нашей страны, включая проекты в области инфраструктуры и высоких технологий", - сказал он.

"Послание президента РФ Федеральному собранию было во много сфокусировано на наращивании и привлечении дополнительных инвестиций в экономику России, включая мобилизацию частных капиталов, а также создание и применение новых механизмов, призванных поддержать эти процессы. Такой инвестиционно-ориентированный подход позволит обеспечить дальнейший рост российской экономики и внесет существенный вклад в укрепление глобальной конкурентоспособности России", - также пояснил глава фонда.

В своем своем послании в среду президент России Владимир Путин уделил особое внимание инвестициям в инфраструктурные проекты. В частности, он предложил предоставлять регионам инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 млрд рублей до 2023 года, а также поддерживать компании которые направляют значительную часть своей прибыли на развитие, а не на выплату дивидендов.