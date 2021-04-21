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Доход губернатора Астраханской области вырос в 2020 году на 280 тыс. рублей

Игорь Бабушкин заработал 4 млн 721 тыс. рублей

АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заработал в 2020 году 4 млн 721 тыс. рублей, что на 280 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

"Декларированный годовой доход - 4 721 121,61 рублей", - сказано в декларации, опубликованной на сайте администрации губернатора.

Из декларации за 2020 год следует, что губернатор владеет двумя земельными участками площадью 1,450 кв. м и 420 кв. м, у него в собственности имеются жилой дом - 137 кв. м, квартира площадью 107, 3 кв. м и хозблок площадью 132, 1. Кроме того, Бабушкин имеет 1/3 общей доли на квартиру общей площадью 59, 2 кв. м, у него в пользовании также находится квартира площадью 45 кв. м. Глава Астраханской области владеет мотоциклом "SUZUKI VZR 1800" 2009 года выпуска.

В документе также отмечается, что доход его супруги в 2020 году составил более 1,3 млн рублей.

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