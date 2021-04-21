Более 4 млрд рублей направили на ремонт дорог Поморья в 2021 году

АРХАНГЕЛЬСК, 21 апреля. /ТАСС/. Более 4 млрд рублей в 2021 году направлено на ремонт дорог Архангельской области по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги", что на 20% больше, чем в 2020 году, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации региона.

"В 2021 году в рамках нацпроекта на ремонт дорог области будет направлено 4 млрд рублей, в 2020 году на начало ремонтного сезона было выделено 3,3 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Все подрядчики уже приступили к работе. В 2021 году планируется привести к нормативному состоянию 69% дорог в городских округах региона, а также 23,4% региональных и межмуниципальных дорог.

Также продолжится внедрение интеллектуальных транспортных систем, размещение новых пунктов весогабаритного контроля. Планируется установить 44 новых комплекса фотовидеофиксации на самых проблемных участках дорог, которые определены совместно с ГИБДД.

В 2020 году на региональной сети автодорог области в рамках нацпроекта было отремонтировано и капитально отремонтировано 102,7 км дорог. В 2021 году планируется привести в нормативное состояние 149 км региональных и муниципальных дорог, а также 27 км дорог городской агломерации.