Аргентина с 2022 года сможет производить 500 млн доз "Спутника V" в год

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Аргентина с 2022 года сможет нарастить максимальные мощности по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до 500 млн доз ежегодно. Об этом сообщила в среду журналистам советник президента южноамериканской республики Сесилия Николини.

"Сейчас производственные мощности завода [по производству вакцины] составляют примерно 4-5 млн доз в месяц. Ожидается, что со вторым заводом, который сейчас строится, максимальные производственные мощности в следующем году достигнут цифры 500 млн доз в год", - сказала она.

По словам Николини, сейчас группы ученых и технологов из России и Аргентины работают над передачей технологии, которая позволит начать производить вакцину в Аргентине в промышленных масштабах. "Затем мы начнем производить вакцину для всего региона", - отметила она.

Николини также подчеркнула, что производство российской вакцины в Аргентине позволит создать в стране новые рабочие места, повысить благосостояние граждан и поспособствовать экономическому подъему.

Во вторник Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что аргентинская лаборатория Richmond произвела первую партию вакцины, которая будет доставлена в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, официально зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря 2020 года.