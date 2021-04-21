Аргентина и Россия обсуждают создание комиссии по экономическому сотрудничеству

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Аргентина и Россия обсуждают возможность создания двусторонней комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщил в среду журналистам министр экономики Аргентины Мартин Гусман.

"Мы рассматриваем возможность создания двусторонней комиссии, чтобы объединить все в одном месте и организовать повестку сотрудничества. Мы надеемся на хорошие результаты", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о проведении переговоров с Россией по экономическому сотрудничеству.

Министр отметил, что во время своего визита в Москву он также обсудил экономические вопросы с Министерством финансов России и Центробанком. Отвечая на вопрос об итогах переговоров с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, Гусман сказал, что стороны затронули тему расчетов в национальных валютах. "Эта тема поднималась в наших обсуждениях. Мы будем работать над этим вопросом, когда вернемся в Аргентину, - добавил он. - У нас есть определенный прогресс, и мы его ожидаем в дальнейшем".

Гусман возглавляет аргентинскую правительственную делегацию, находящуюся с рабочим визитом в Москве. Ранее он обсудил с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым совместные крупные инфраструктурные проекты, а также двустороннее сотрудничество на международных площадках.