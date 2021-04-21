"Мир в трансформации". В Боао завершился Азиатский экономический форум

БОАО /Китай/, 21 апреля. /ТАСС/. Азиатский экономический форум в Боао (АЭФБ) на восточном побережье провинции Хайнань в среду завершился оглашением официальной повестки на ближайший год. Как заявил генеральный секретарь АЭФБ Ли Баодун, участники масштабного мероприятия продуктивно провели ряд пленарных сессий и заседаний, среди которых ключевое значение имел круглый стол предпринимателей Китая и США.

По словам генсека, совет директоров АЭФБ утвердил несколько крупных международных конференций. В частности, 2-4 июня в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун) пройдет 2-й Глобальный форум здоровья, а 18-20 октября в городе Чанша (центральная провинция Хунань) состоится 1-й Форум безопасности экономического развития. Кроме того, в ноябре в городе Чжухай (южная провинция Гуандун) АЭФБ планирует организовать 2-й Международный научно-технический форум.

Как уточнил Ли Баодун, дискуссии, проходившие в закрытом режиме, были "очень жаркими", и участники вышли за отведенное для встречи время. "Главное, к чему мы пришли: отталкиваться следует от взаимовыгодных предложений, учитывающих основополагающие принципы обоюдного уважения", - добавил он.

В круглом столе приняли участие руководители таких американских компаний, как Bridgewater Investment Group, Qualcomm, Goldman Sachs. От китайской стороны присутствовали главы ряда крупных предприятий. Кроме того, к мероприятию присоединился директор-распорядитель Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь.

"Я считаю, что данный симпозиум прошел успешно - это был конструктивный дружественный диалог. Обе стороны признали возможным продвижение сотрудничества, отметив, что будущее - за кооперацией", - сказал он на итоговой пресс-конференции.

"Как вы видите, все эти мероприятия посвящены развитию, науке и инновациям, экологии и финансам, их задача - лучше обеспечить решение вопросов здравоохранения и безопасности", - отметил Ли Баодун, обращаясь к журналистам.

Как уточнил генсек, если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится, он не исключает возможности проведения в ближайшем будущем мероприятий АЭФБ за рубежом.

Участие России

Как и в предыдущие годы, РФ продолжила оказывать форуму активную поддержку. Несмотря на то, что на этот раз количество иностранных гостей, участвующих в очном формате, было гораздо меньше, чем обычно, дискуссии стали еще оживленнее, чем в предшествующие годы, благодаря профессионально организованным выступлениям в онлайн-формате.

По словам председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, форум "имеет особо важное значение в нынешней ситуации, когда система многосторонних институтов взаимодействия сталкивается с серьезными вызовами".

Азиатский форум в Боао

В этом году АЭФБ состоялся под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". По традиции форум проходит ровно четыре дня, на этот раз - с 18 по 21 апреля. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс., что соответствует показателю 2019 года.

У истоков АЭФБ стоят Австралия, Филиппины и Япония. Лидеры этих стран в 1998 году предложили создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новый центр притяжения, который стал бы аналогом Всемирного экономического форума в Давосе. Идею поддержали многие страны, в том числе бывшие среднеазиатские республики Советского Союза.

АЭФБ проводится регулярно с 2001 года. В прошлом году форум должен был проходить с 24 по 27 марта, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие решили не организовывать. До этого за всю историю это ежегодное событие отменяли лишь один раз - в 2003 году, когда в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии (тогда оно прошло не весной, а в ноябре).