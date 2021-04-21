Чекунков: инвестиции в повышение доступности образования необходимы в ДФО

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в качество и повышение доступности образования необходимы Дальнему Востоку. Они помогут в реализации комплекса мер социальной поддержки и демографического развития в регионе. Об этом заявил в среду глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Комплекс мер социальной поддержки и демографического развития, о которых сегодня говорил президент, является безусловным приоритетом в нашей работе на Дальнем Востоке и в Арктике. <…> Считаем одной из приоритетных задач инвестировать в качество и повышение доступности образования на Дальнем Востоке", - сказал министр.

Он пояснил, что министерство видит в этом потенциал как с точки зрения развития человеческого капитала, так и с сокращения миграционного оттока. Чекунков отметил, что впервые за много лет зафиксирован приток молодых специалистов в возрасте 20-24 лет на Дальний Восток. Многие из них приезжают работать на новые предприятия, созданные в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

"Положительное сальдо в этой экономически активной возрастной группе для нас серьезный сигнал и тренд. К сожалению, по-прежнему существенный вклад в миграционный отток вносят абитуриенты - молодые люди в возрасте 15-19 лет, многие из которых принимают решение учиться за пределами региона", - добавил глава Минвостокразвития.

В ходе послания президент сообщил, что в российских вузах вскоре появятся еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них - для регионов.