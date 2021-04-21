Песков рассказал, что в послании парламенту можно считать наиболее значимым для Путина

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Все предложения, оглашенные президентом России Владимиром Путиным в среду в послании Федеральному собранию, тщательно проработаны и не приведут к разбалансировке бюджетов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции " Комсомольская правда ".

В ответ на вопрос, хватит ли ресурсов для реализации всех озвученных президентом инициатив, представитель Кремля заверил: "Безусловно". "Это все не с потолка берется", - пояснил он.

По словам пресс-секретаря, послание можно считать во многом "плодом коллективного труда", текст выступления готовится в том числе с Минфином. "Все эти инициативы тщательно прорабатываются, и, разумеется, не допускаются ситуации, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджетов. Об этом не может быть и речи", - подчеркнул Песков.

Говоря о том, какую часть послания можно считать наиболее значимой для самого главы государства, представитель Кремля отметил: "Для президента всегда самое важное то, что касается непосредственно людей". Президент "четко сказал, что он понимает, насколько всем тяжело пришлось" в пандемию, напомнил Песков. Он пояснил, что Путин понимает, насколько актуальны проблемы снижения доходов людей, бедности.

"В этой связи последовательная линия президента на оказание помощи тем, кто нуждается в первую очередь, нашла, конечно, свое подтверждение в полный рост, - уверен пресс-секретарь главы государства. - Я думаю, что это наиболее важная часть для президента". Песков пояснил, что речь идет в том числе о помощи детям, одиноким матерям. "Это все очень дорогие в бюджетном исполнении меры, но тем не менее это является безусловным приоритетом для главы государства", - подчеркнул он.

При этом, как заметил представитель Кремля, "президент совсем не мечтает, он абсолютно трезво оценивает ситуацию". Так Песков отреагировал на вопрос, можно ли усматривать в инициативах президента своеобразную ностальгию по советским временам. "Он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим. Он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса. Президент четко сказал, что у нас катастрофическая ситуация с деторождаемостью, - напомнил Песков. - При этом у нас все-таки социальное государство по нашей конституции". Для Путина это чрезвычайно важно, подчеркнул пресс-секретарь президента. "Отсюда такое количество мер поддержки, льгот, которые у нас реализуются и которыми пользуется население. Но никакого мечтательства здесь нет", - заключил представитель Кремля.