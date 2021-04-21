Приоритетным вариантом развития нижегородского метро является продление линии в центре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Приоритетным вариантом продления нижегородского метро власти региона считают появление новой станции в Нагорной части города, в которой расположен исторический центр и самые популярные достопримечательности, в том числе Нижегородский кремль. Об этом сообщил ТАСС губернатор области Глеб Никитин.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство Северного широтного хода может быть профинансировано с помощью инфраструктурного кредита. Новый механизм может быть использован также в Нижнем Новгороде для развития метро и обновления центра города. Президент подчеркнул, что инфраструктурный кредит регионы могут получить на 15 лет по ставке 3% годовых.

"В приоритете мы рассматриваем продление метро до станции "Сенная". <…> "Сенная" позволит сформировать крупный транспортно-пересадочный узел в нагорной части города: станция метрополитена, автостанция и канатная дорога на Бор, рядом - линия трамвая и выход на две крупных городских магистрали, улицы Родионова и Белинского", - сказал губернатор.

По его словам, прогнозируемый пассажиропоток новых станций "Сенная" и в перспективе станции "Оперный театр" составит около 10 млн человек в год. "Безусловно, федеральная поддержка в виде бюджетного инфраструктурного кредита позволит существенно ускорить реализацию этого проекта", - сказал Никитин.

Он также отметил, что продление другой линии - Сормовско-Мещерской - от станции "Буревестник" до станции "Варя" с созданием транспортно-пересадочного узла (второй вариант - до станции "Сормовская") также является острой необходимостью для жителей Сормовского района, которые на сегодняшний день отрезаны от центральной части города.

В 2021 году планируется начать разработку технико-экономического обоснования оптимального варианта продления Сормовско-Мещерской ветки метро. Нижегородский Минтранс готовит обоснования затрат на проектирование продления обеих веток нижегородского метрополитена.

О нижегородском метро

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Сормовско-Мещерской и Автозаводской. Первая включает в себя 5 станций метро, располагающихся в заречной части города, вторая - 11 станций, только одна из которых - Горьковская - располагается в нагорной части рядом с пешеходной улицей Большой Покровской, ведущей в Нижегородский кремль.