Песков объяснил, как заработал в 2020 году больше, чем Путин

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что получил в 2020 году больший доход, чем у главы государства, за счет процентов от банковских вкладов и отданных в управление компаниям средств.

"Не только пресс-секретарь заработал больше, чем президент, многие заработали больше, чем президент", - сказал представитель Кремля в интервью радио "Комсомольская правда" в среду, комментируя данные из деклараций о доходах высших государственных служащих.

По словам Пескова, "по-разному начисляется зарплата, разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении". "У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты, есть денежные средства, которые находятся в управлении", - пояснил Песков. Он уточнил, что "у госслужащих достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций". "Например, по закону мы не имеем права покупать иностранные акции и облигации, а я вам признаюсь, что очень много российских компаний, акции которых у нас очень популярны, они, по сути, являются иностранными", - сказал представитель Кремля. "Но все равно как-то те деньгами, которые есть, мы пытаемся отдавать их разным компаниям в управление, что не запрещено законом. И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются", - пояснил Песков.

Песков подтвердил, что и у президента РФ Владимира Путина есть банковские вклады. Говоря о движимом имуществе президента, пресс-секретарь признался, что не знает, где тот хранит автомобиль "Волга" и прицеп "Скиф". "Могу предположить, что хранятся в каком-то гараже. Ясно, что не на улице брошены", - заметил Песков. Он напомнил, что Путин в присутствии прессы "пару раз пользовался "Волгой", но это было достаточно давно, но на "Волге" даже [экс-президента США Джорджа] Буша катал". "Мне не известно о том, что президент как-то когда-то пользовался прицепом "Скиф", тем не менее, он числится за ним, поэтому он обязан его указывать [в декларации]", - подчеркнул Песков.

В опубликованной 16 апреля декларации Путина значится полученный в 2020 году доход в размере 9 млн 994 тыс. руб. Песков за прошлый год получил около 12,5 млн руб.