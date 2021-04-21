Счетная палата примет участие в разработке подходов по борьбе с бедностью

"Важно, что в послании президент предложил новые меры по борьбе с бедностью и поручил правительству выработать комплексные подходы в этой сфере. СП примет участие в этой работе. Сейчас это задача номер один, все семьи должны жить достойно", - подчеркнул Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты заявлял, что снижения уровня бедности в РФ вдвое можно достичь раньше, чем к 2030 году. При этом ведомство уже проанализировало меры правительства по борьбе с бедностью и разработало несколько подходов по снижению ее уровня.