{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Счетная палата примет участие в разработке подходов по борьбе с бедностью

Глава ведомства Алексей Кудрин назвал это задачей номер один
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует принять участие в разработке подходов по борьбе с бедностью, написал глава ведомства Алексей Кудрин в своем Telegram-канале.

На эту тему
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ

"Важно, что в послании президент предложил новые меры по борьбе с бедностью и поручил правительству выработать комплексные подходы в этой сфере. СП примет участие в этой работе. Сейчас это задача номер один, все семьи должны жить достойно", - подчеркнул Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты заявлял, что снижения уровня бедности в РФ вдвое можно достичь раньше, чем к 2030 году. При этом ведомство уже проанализировало меры правительства по борьбе с бедностью и разработало несколько подходов по снижению ее уровня.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
В Мурманской области появится Арктический центр компетенций
Его создадут в рамках национального проекта "Производительность труда"
Читать полностью