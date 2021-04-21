Ленобласть выпустит облигации под жилищное строительство на бывшем аэродроме "Ржевка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Механизм выпуска инфраструктурных облигаций будет применен в проекте жилищного строительства на территории бывшего аэродрома "Ржевка" в Ленинградской области. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В послании президент затронул тему инфраструктурных облигаций, отметив, что такой механизм отработан, в целом функционирует хорошо, предоставлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов. Строители при возведении жилых кварталов смогут получать через механизм инфраструктурных облигаций средства под 3-4% годовых от института развития ДОМ.РФ за счет субсидий из федерального бюджета.

"У нас заявлен проект развития жилищного строительства, который реализует компания "ЛСР" на бывшем аэродроме "Ржевка". Для него выпускаются инфраструктурные облигации со сроком погашения в 10-15 лет. Сейчас мы готовим документы для выпуска, основные условия уже согласованы", - сказал Дрозденко.

Комментируя темы послания, губернатор Ленинградской области также отметил, что регион рассчитывает на федеральную поддержку в реализации крупных инфраструктурных проектов.

"Президент РФ добавил, что регионы с низкой кредитной нагрузкой будут иметь возможность получения инфраструктурных кредитов. Главное условие - представление реальных проектов, открывающих новые возможности для людей. У нас уже есть больше двух десятков таких проектов: это два моста - через Волхов и через Свирь, проект развязки в районе Кудрово, расширение Колтушского шоссе, обход микрорайона Южный во Всеволожске, проект объезда Мурино на Токсово, плюс проекты федерального уровня - развитие портовых комплексов Усть-Луга и Приморск и скоростного сообщения Санкт-Петербург - Москва. У Ленинградской области благодаря взвешенной финансовой политике долговая нагрузка минимальна, и я надеюсь, что мы будем иметь приоритетное право получения этих средств", - сказал Дрозденко.