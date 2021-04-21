Площадь озимых в плохом состоянии сократилась на 12% в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Аграрии Воронежской области зафиксировали сокращение на 12% площади озимых культур в плохом состоянии - с 558,4 тыс. га до 462, 8 тыс. га. Из них 186,5 тыс. га будут пересеивать, сообщила ТАСС представитель департамента аграрной политики региона Анна Горбачева.

"На сегодня в хорошем состоянии находятся 32,9 тыс. га (около 4%) озимых, в удовлетворительном состоянии 352,3 тыс. га (43%), в неудовлетворительном состоянии 462,8 тыс. га (55,6%), из них нет всходов на площади 186,5 тыс. га", - сказала Горбачева.

По ее словам, в Воронежской области засеяно 832 тыс. га озимых, из которых в начале марта 558,4 га или 67% были в неудовлетворительном состоянии, 35 тыс. га или 4,2% - в хорошем состоянии, 238,5 тыс. га или 28,7% - в удовлетворительном. Она добавила, что площадь озимых в плохом состоянии сократилась из-за прошедших в регионе дождей.

"Норма гибели озимых до 15%, а у нас сейчас нет всходов на 21%, и эти 186,5 тыс. га будут пересеиваться поздними культурами, кукурузой на зерно и силос, соей, льном, подсолнечником, травами. В прошлом году у нас было около 3% гибели озимых, рост до 21% в этом году связан с тем, что во время сева была засуха в регионе, дождей не было практически полгода, по метеоусловиям была объявлена чрезвычайная ситуация", - сказала Горбачева.