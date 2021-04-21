Правительство подготовит законопроект о бесплатном подключении домовладений к газу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство России планирует подготовить законопроект, который предусматривал бы бесплатное подключение домовладений к газу. Это будет возможно в случае, если в населенном пункте уже был проведен трубопровод. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак, комментируя озвученное президентом РФ Владимиром Путиным поручение в послании Совету Федерации.

"Сегодня президент озвучил поручения относительно того, чтобы снять нагрузку с населения по строительству инфраструктуры до границы земельного участка. Сейчас если поселковый газопровод проходит вдоль улицы, то собственник жилищного дома должен оплатить [прокладку трубы] от газопровода непосредственно до земельного участка. С этого участка, называемого последней милей, нагрузка будет снята, мы подготовим такие изменения в законодательство, которые позволят не платить от газопровода до границ земельного участка или забора", - заметил он.

Новак подчеркнул, что уже внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу. "Это его собственность, это его территория, а до забора не нужно будет платить", - пояснил журналистам вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов.

"Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, но домохозяйство газа не имеет. Поручаю правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств", - сказал Путин в послании Федеральному собранию. "Я поддерживаю инициативу "Единой России", а именно - за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - отметил он. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере какие-либо сбои недопустимы, и он возьмет выполнение этого поручения под личный контроль.

О газификации

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей, из которых 128 млрд рублей будут выделены уже в 2021 году.

При этом по-прежнему не решены вопросы по определению источников финансирования на строительство внутренних поселковых газопроводов и так называемой последней мили. По оценкам "Газпром межрегионгаза", инвестиции в строительство внутрипоселковых газопроводов и "последнюю милю" оцениваются в 350 млрд рублей.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в декабре прошлого года, выступая на общественном совете Минэнерго РФ, также обратил внимание на то, что масштабная программа газификации регионов РФ не должна привести к росту тарифов на газ и не предполагает привлечение средств населения в этот проект.

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 и 2030 году. По ранее озвученным Новаком оценкам, газификация регионов РФ за 10 лет потребует почти 2 трлн рублей, из которых источники финансирования найдены только на 1,4-1,5 трлн рублей. В качестве возможных источников финансирования недостающих средств назывались задолженность регионов перед Минфином, изменение тарифа на газораспределительные организации, индексация оптовых цен на газ, а также предложенный "Газпромом" вариант "котлового метода", то есть разделение тарифа на две части: региональный и единый федеральный.