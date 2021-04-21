В ГД считают, что для бесплатного подключения граждан к газу нужно найти финансирование

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный считает, что существующая модель газификации требует совершенствования, в том числе нужно найти источники ее финансирования, в том числе в вопросе бесплатного подключения домовладений к газу.

"Не могу не отметить поддержку президентом предложения "Единой России" о том, чтобы освободить граждан от оплаты подведений газовой инфраструктуры до границы их участков. Уверен, правительство совместно с "Газпромом" найдут источники финансирования такого решения", - сказал Завальный журналистам, комментируя соответствующее поручение президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию.

"В части газификации регионов существует много "серых" зон и нестыковок, в том числе правового порядка. Та модель газификации, которая действует сегодня, требует совершенствования, более системного комплексного подхода. В частности, нужны более четкие решения по источникам финансирования газификации, механизмам реализации схем газификации в каждом субъекте РФ и общая координация работы", - добавил Завальный.

Ранее глава государства заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов. Он отметил, что "за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", и подчеркнул, что возьмет выполнение этого поручения под личный контроль.

О газификации

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей, из которых 128 млрд рублей будут выделены уже в 2021 году.

При этом по-прежнему не решены вопросы по определению источников финансирования на строительство внутрепоселковых газопроводов и так называемой последней мили. По оценкам "Газпром межрегионгаза", инвестиции в строительство внутрипоселковых газопроводов и "последнюю милю" оцениваются в 350 млрд рублей.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в декабре прошлого года, выступая на общественном совете Минэнерго РФ, также обратил внимание на то, что масштабная программа газификации регионов РФ не должна привести к росту тарифов на газ и не предполагает привлечение средств населения в этот проект.

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 и 2030 году. По ранее озвученным Новаком оценкам, газификация регионов РФ за 10 лет потребует почти 2 трлн рублей, из которых источники финансирования найдены только на 1,4-1,5 трлн рублей. В качестве возможных источников финансирования недостающих средств назывались задолженность регионов перед Минфином, изменение тарифа на газораспределительные организации, индексация оптовых цен на газ, а также предложенный "Газпромом" вариант "котлового метода", то есть разделение тарифа на две части: региональный и единый федеральный.