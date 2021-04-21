Обновление алюминиевых заводов начнется уже в 2021 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Обновление российских алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке начнется уже в 2021 году при поддержке государства, заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Мы обязательно поддержим проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий. Так, уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнем обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что работа по экологической модернизации промышленных предприятий "не ограничивается только этими городами и территориями".

Ранее алюминиевый холдинг "Русал" объявил о планах по модернизация производства на четырех своих заводах в Красноярске, Иркутске, Братске и Новокузнецке. Компания рассчитывает, что проводимые мероприятия позволят сделать производство алюминия более экологичным, сократив выбросы многих веществ в атмосферу в 10 раз. Проект рассчитан на 10 лет, пик инвестиций придется на 2022-2027 годы.