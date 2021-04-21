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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Эксперт: использование средств ФНБ даст серьезный импульс экономике России

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов отметил, что замедлившееся в пандемию развитие экономик регионов может быть снова запущено благодаря мерам поддержки, о которых говорил в послании парламенту президент

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) даст серьезный импульс экономике страны. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил депутат Госдумы от Пермского края, член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

Фонд национального благосостояния начнет работать в этом году. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что средства ФНБ и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России.

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"Президент сказал, что будут поддержаны предприятия, которые свои дивиденды будут направлять на развитие. Поэтому я считаю, что, безусловно, использование средств Фонда национального благосостояния даст серьезный импульс экономике. Средства пойдут на строительство, модернизацию предприятий и на инфраструктурные проекты", - отметил парламентарий.

Он добавил, что замедлившееся в пандемию развитие экономик регионов может быть снова запущено благодаря мерам поддержки, оглашенным президентом (кредиты для регионов; помощь в снятии кассовых разрывов, которые возникают в связи с тем, что бюджет в пандемию стал получать значительно меньше средств на региональном уровне).

"Сейчас экономике требуется какой-то толчок. Президент уделил этому большое внимание с точки зрения тех же самых инфраструктурных проектов. Мы знаем, что всегда, когда требуется поддержка населения, требуется создание новых рабочих мест (это не только наш опыт, но и опыт других стран), всегда развивают инфраструктурные проекты, начиная с крупных. В них задействовано большое количество рабочих мест, также смежные отрасли получат импульсы к своему развитию", - сказал он.

Также парламентарий отметил, что в послании глава государства уделил большое внимание социальной повестке и вопросам поддержания занятости граждан. "В такие времена люди сплачиваются вокруг государства и рассчитывают на него. Владимир Владимирович сказал, что будут поддержаны все учреждения социального сектора, связанные с демографической политикой", - пояснил он.

В послании Федеральному собранию президент поручил правительству до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов. Объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Также президент предложил провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии, и пролонгировать их до 2029 года. Срок погашения таких кредитов истекает через два месяца, 1 июля. Глава государства поручил предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 0,5 триллиона рублей.

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РоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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