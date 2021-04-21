Беглов: Петербург ограничится займами под конкретные проекты, чтобы не наращивать долг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга будет придерживаться курса заимствования только под конкретные проекты, чтобы избежать роста задолженности. Об этом сказал ТАСС в среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В послании президент пообещал, что при распределении инфраструктурных кредитов регионы, которые ведут взвешенную финансовую политику, будут иметь преимущества.

"Во время пандемии расходы всех субъектов выросли, всем пришлось брать кредиты. Мы в Петербурге обошлись "малой кровью", наш государственный долг сейчас не превышает 14% от объема собственных доходов. Будем и дальше придерживаться этого курса: занимать в разумных пределах, под конкретные проекты, чтобы профинансировать расходы развития", - сказал Беглов.

Как отметил губернатор, чтобы соответствовать новому курсу, Петербург будет снижать объем потенциальных заимствований. Он добавил, что Петербург является регионом с высокой бюджетной обеспеченностью, и в прошлом году занимал средства по исторически минимальной процентной ставке.

Беглов сообщил, что Петербург предполагает с помощью новых инструментов развития инфраструктуры, предложенных президентом, покрыть дефицит средств на реализацию транспортных проектов внутри агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По словам Беглова, потребуются средства на развитие метрополитена и улично-дорожной сети, наземного общественного транспорта, пригородного и внутригородского железнодорожного сообщения.

"Недавно вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным одобрена схема развития Санкт-Петербургского транспортного узла до 2024 года с перспективой до 2030 года. Программа развития транспорта в рамках агломерации предусматривает комплексный подход. Общая потребность в финансировании составляет 411,9 млрд рублей. Из них дефицит в объеме 187,5 млрд рублей власти города и области могут покрыть с помощью новых инструментов развития инфраструктуры, предложенных президентом", - сказал губернатор Петербурга.