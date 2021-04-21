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Moody's повысило рейтинг "Полюса" со "стабильным" прогнозом

Рейтинг пересмотрен в связи с сокращением доли заемных средств и имеющимся у компании статусом четвертого по величине производителя золота в мире

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего производителя золота в России - компании "Полюс" до "Baa3" с "Ba1". Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингам - стабильный.

"Повышение рейтинга отражает уникальное позиционирование "Полюса" как производителя золота с одной из самых низких себестоимостей [производства] в мире, значительной резервной базой и опытом в области уменьшения доли заемных средств", - заявил вице-президент, старший кредитный эксперт агентства Денис Перевезенцев.

В Moody's ожидают, что "Полюс" продолжит успешно реализовывать проекты по увеличению своего бизнеса, сохраняя при этом консервативную финансовую политику и умеренную долговую нагрузку.

Аналитики агентства объяснили пересмотр рейтинга компании ее опытом в сокращении доли заемных средств и имеющимся у "Полюса" статусом четвертого по величине производителя золота в мире. Агентство также спрогнозировало рост экономической активности компании за счет разработки новых месторождений, включая Сухой Лог, являющийся крупнейшим неосвоенным месторождением в мире.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

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