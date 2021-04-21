Володин уверен, что предложения Путина позволят облегчить долговую нагрузку на регионы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Реализация инициатив президента РФ по поддержке регионов, озвученных в рамках послания Федеральному собранию, снимет долговую нагрузку с регионов и позволит им развиваться. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24" .

"Несмотря на ситуацию в экономике, решения приняты очень важные, можно даже сказать, судьбоносные для регионов и их развития", - считает Володин.

Председатель нижней палаты обратил внимание на высокую закредитованность субъектов РФ. "И 100%, и 70%, и 80% от доходной части бюджета. Президент решение принимает, чтобы закредитованность в банках была не выше 25%. Стоимость кредитов все равно большая", - отметил он.

"Решения, которые приняты сегодня в послании, конечно, снимают вот эту долговую нагрузку, этот хомут с регионов. Регионы начнут развиваться. Им дают возможность еще, кроме всего прочего, инвестиции направить в инфраструктуру", - подчеркнул Володин.

В ходе оглашения послания глава государства поручил правительству РФ к 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных бюджетов. Он предложил часть коммерческого долга субъекта РФ, превышающую 25% его доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Также регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую сумму он сможет получить, отметил президент.