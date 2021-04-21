Кабмин может объявить о решении ввести электронное оформление виз в РФ за четыре дня в мае

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Решение о введении электронного оформления виз в РФ за четыре дня уже давно находится в проработке, об этом может быть объявлено уже в мае. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя поручение президента России Владимира Путина обеспечить дистанционное оформление электронной визы в РФ за четыре дня.

"Это уже давно в работе, мы рядом с решением этого вопроса с точки зрения документарного оформления, правительство этот вопрос решает. Думаю, на отчете правительства в следующем месяце об этом будет объявлено", - сказал депутат.

По его словам, такая инициатива абсолютно не лишена смысла даже в условиях пандемии, так как этот механизм будет уже действовать, когда ограничения на передвижения между странами будут сняты. Калашников напомнил, что массовое посещение РФ иностранцами во время чемпионата мира по футболу в 2018 году положительно сказалось на имидже страны. "Это самая лучшая мягкая сила, которая только может быть", - добавил глава комитета.