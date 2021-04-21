Потребители просят не вводить 20%-ный штраф за наличие собственной генерации

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ), в которую входят более 30 крупнейших предприятий из различных отраслей экономики, сформировала перечень адресных мер для повышения эффективности использования электросетевого комплекса вместо введения платы за резервирование мощности, следует из письма директора ассоциации Василия Киселева на имя замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса (ТАСС ознакомился с копией документа).

В частности, по словам Киселева, "необходимо отказаться от штрафующего платежа (20%) (к платежу за резервирование мощности - прим. ТАСС) в отношении потребителей электрической энергии с собственной генерацией, как не имеющего отношения к вопросу повышения эффективности использования сетевой инфраструктуры".

В качестве прочих адресных мер предлагается проанализировать энергозоны в Единой энергосистеме России, где присутствует повышенный спрос на сетевую мощность, а также провести оптимизацию требований по проектированию и планированию развития электросетей.

Ранее Министерство энергетики РФ сообщило, что доработает проект постановления правительства по вопросу оптимизации загрузки электросетей на основании выдвинутых крупной промышленностью предложений. В частности, речь шла об установлении фиксированной платы за резервирование мощности без ее последующего увеличения, а также об изменении методики расчета размера платежа.

При этом Киселев в письме подчеркнул, что "проблема уровня загрузки сетей не является актуальной и разработка проекта в формате повсеместного введения оплаты "сетевого резерва" нецелесообразна".

О плате за резервирование мощностей

Ранее группа компаний "Россети" предлагала вводить плату для потребителей за резервируемую мощность с 5% с постепенным увеличением до 100% через несколько лет. Группа считала, что максимальная мощность, заявленная в процессе техприсоединения потребителей, используется на 10%. "Россети" отмечали, что обязательства использования заявленного объема мощности у потребителей отсутствуют.

Группа ожидала от введения платы за резервируемую мощность, в том числе, снижения платы для потребителей, использующих мощность эффективно. Плата за резерв электросетевой мощности для крупных потребителей может составить 20-30% от тарифа на электроэнергию, сообщал в январе 2021 года председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.