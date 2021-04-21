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Политический кризис в Мьянме

Минфин США внес в санкционный список два госпредприятия Мьянмы

Одно из предприятий занимается деревообработкой, другое жемчугом

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. США расширили в среду санкции против Мьянмы, добавив в ограничительный список два госпредприятия. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов.

Одно из предприятий занимается деревообработкой, другое жемчугом.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

Теги
СШАМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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