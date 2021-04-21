"Автоваз" на два дня приостановит выпуск Lada Granta из-за перебоев с поставками запчастей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Автоваз" приостановит на два дня выпуск автомобилей Lada Granta из-за перебоев в поставках одного из компонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Линия по сборке Granta приостановила работу 21 и 22 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Мы планируем возобновить производство Granta уже в пятницу и восполнить производство автомобилей в течение апреля. В настоящее время в сети находится достаточное количество новых автомобилей", - сообщили в пресс-службе "Автоваза".

Ранее производители электроники для автомобилей сообщили, что столкнулись с дефицитом микросхем. Речь шла, в частности, о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, панелей управления приборами, тахографов, кузовной электроники, блоков управления двигателем, мультимедийных систем и так далее.

Lada Granta - самая продавая модель как в линейке самого "Автоваза", так и на российском рынке в целом. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе - марте 2021 года на российском рынке было продано 30,2 тыс. Lada Granta, что на 1,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

О компании

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Владельцем автопроизводителя является совместное предприятие Ростеха (32%) и Renault (68%) - Alliance Rostec Auto B.V.

Продажи компании в РФ в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин. В первом квартале 2021 года "Автоваз" увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 5,4% в годовом выражении, до 83,9 тыс. шт.