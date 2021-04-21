В Татарстане доход самозанятых за время действия налогового режима превысил 21 млрд рублей

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Самозанятые Татарстана за время действия налогового режима заработали более 21,6 млрд рублей. В регионе 119,6 тыс. граждан зарегистрированы в статусе самозанятых, сообщила журналистам пресс-служба Минэкономики республики.

"Количество плательщиков "налога на профессиональный доход" в Татарстане продолжает расти. На сегодня в республике в этом статусе зарегистрировано 119,6 тыс. граждан. За все время действия специального налогового режима суммарный доход татарстанских самозанятых превысил 21,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным министерства экономики республики, прирост самозанятых наблюдается во всех муниципальных образованиях Татарстана. Данный налоговый режим является одной из альтернатив ЕНВД, переставшему действовать в стране, начиная с текущего года. Предприниматель в праве выбрать "налог на профессиональный доход" в случае, если он не имеет наемных сотрудников и его деятельность не связана с продажей товаров, кроме продукции собственного производства.

В текущих условиях власти республики основной задачей считают дальнейшее развитие и оказание всесторонних мер государственной поддержки данной категории граждан наравне с бизнесом. С этой целью Министерство экономики республики 2020 году разработало ряд финансовых мероприятий - микрозаймы, поручительства. Кроме того, для повышения уровня правовой и финансовой грамотности, а также расширения рынков сбыта продукции самозанятых ведомство на постоянной основе проводит выставочно-ярморочные мероприятия, форумы и обучающие вебинары.

В 2021 году продолжится реализация всех вышеперечисленных механизмов содействия самозанятым гражданам, дополнительно будет внедрена грантовая поддержка, уточнили в Минэкономики.

Налоговый режим для самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля по поручению президента РФ Владимира Путина распространен на всю страну. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.