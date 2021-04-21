В комитете Госдумы по бюджету заявили, что подготовили предложения по реализации послания

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже подготовил предложения по реализации послания президента, в ближайшие два месяца предстоит принять решения, которые обеспечат законодательное регулирование поставленных президентом вопросов. Об этом заявил журналистам глава комитета Андрей Макаров.

По его словам, те задачи, которые поставил президент в послании Федеральному Собранию, требуют совместной работы правительства и Госдумы. "И очевидно, что в ближайшие два месяца нам предстоит принять в первую очередь решения, которые обеспечат законодательное регулирование тех вопросов, которые поднимал президент", - сказал глава думского комитета.

Комитетом по бюджету и налогам "уже подготовлены предложения по реализации послания президента", рассказал Макаров. "Естественно, это еще предстоит обсуждать, тут весомый перечень. И поверьте, за каждым из них - решение социально важных вопросов", - подчеркнул глава думского комитета. Депутат добавил, что механизм эффективного выделения средств уже есть и работает. При этом депутатам всех уровней предстоит решить еще одну важную задачу - контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. "Выделяются огромные средства, но те задачи, на которые они выделяются, требуют, безусловно, серьезнейшего парламентского контроля", - отметил он.

На реализацию новых социальных инициатив, озвученных главой государства в послании Федеральному Собранию, потребуется более 400 млрд рублей за два года, отметил парламентарий. "Общая сумма прямых выплат населению в текущем году составит порядка 270 млрд рублей. В 2022 году сумма находится на уровне 140 млрд", - указал глава бюджетного комитета. "Это только то, что сегодня президентом непосредственно названо. Но ведь президент сказал, что по целому ряду вопросов он дает поручения правительству - проработать предложения в кратчайшие сроки, чтобы уже летом обсудить их на Государственном совете и принять по ним соответствующие решения", - пояснил Макаров.

Он подчеркнул, что средства на осуществление данных выплат есть. "Более того, когда мы рассматривали бюджет страны и создавали Резервный фонд правительства и механизм его пополнения, мы предусмотрели все необходимые условия, чтобы эти средства в бюджете были. И они есть", - отметил парламентарий.