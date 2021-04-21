В Москве предложили заменить юридические адреса предпринимателей электронными

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предложила ряд инициатив по поддержке столичного малого и среднего бизнеса, в частности установить порог стоимости эквайринга в 1% по всем видам торговых операций и заменить бизнесу юридические адреса на электронные. Об этом она сообщила ТАСС в среду, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширения сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний.

"Сегодня крайне важно сохранить тренд на поддержку и конструктивное выстраивание диалога с бизнесом. Мы очень хорошо понимаем важность, но в то же время и сложность такой работы. Приведу наиболее значимые для бизнеса и созвучные с посланием президента РФ инициативы уполномоченного. Одна из них - установить верхнюю максимальную величину стоимости эквайринга в 1% по всем видам торговых операций - для малых и средних компаний затраты на эквайринг снижают конкурентоспособность, так как не позволяют принимать оплату банковскими картами", - сказала Минеева.

Также она предложила заменить юридические адреса предпринимателей электронными. Речь идет об адресе регистрации предприятия, на который будут приходить юридически значимые уведомления, в том числе сообщения контрольно-надзорных органов, налоговой службы, претензии от контрагентов. Сейчас юридический адрес компании указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

В числе других предложений - "ввести субсидирование процентной ставки до 2-3% при кредитовании строительства или реновации гостиниц и туристической инфраструктуры со сроком 10-15 лет", "снизить до 7-10% НДС для гостиниц, общепита, туристической отрасли".

По словам Минеевой, данные инициативы включены в ее ежегодный доклад мэру Москву, который сейчас проходит последние согласования и готовится к представлению.