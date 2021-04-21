В Думе заявили, что проконтролируют доведение до регионов средств на реализацию послания

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госдума проконтролирует, чтобы все средства, которые будут выделяться для реализации послания президента, максимально быстро дошли до регионов. Об этом заявил в среду лидер фракции "Единая Россия" в нижней палате Сергей Неверов.

"Деньги есть, президент об этом четко сказал. Он также сказал, каким регионам необходима поддержка и откуда эти средства будут поступать. Наша задача - проконтролировать, чтобы выделяемые на предложенные инициативы средства были максимально быстро доведены до регионов", - подчеркнул Неверов в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Кроме того, отметил он, особое внимание президент в ходе послания "уделил заботе о каждом гражданине, что характерно для социального государства". Так, в ходе послания прозвучали слова о поддержке семей с новорожденными и детьми школьного возраста. "Президент уделил внимание и поддержке студентов, развитию возможностей для студентов в летний период или в каникулы приезжать в другие регионы. Это также появление новых, дополнительных мест в школах, появление новых бюджетных мест в университетах, 70% из которых получат регионы", - подчеркнул Неверов.

Он отметил, что такая направленность послания позволяет гражданам РФ видеть, что об их проблемах знают и работают для их решения. "Уже сегодня приходят мамы и говорят: "Мы никуда не обращались, а материнский капитал мне на карточку уже пришел". Это важно, когда человек понимает, что о его проблемах и заботах знают", - сказал Неверов.