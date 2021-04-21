"Автодор" может в этом году начать работы по продлению М-12 до Екатеринбурга

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Проектно-изыскательские работы по продлению трассы Москва - Нижний Новгород - Казань до Екатеринбурга могут начаться в этом году при обеспечении финансирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

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"Госкомпания "Автодор" при условии обеспечения соответствующего финансирования уже в этом году может начать проектно-изыскательские работы, а в 2022 году строительные", - отметили в компании.

"Новая автомобильная дорога объединит Приволжский и Уральский федеральные округа, пройдет по территории республик Татарстан и Башкортостан, Свердловской области, - пояснили в "Автодоре". - На данный момент на М-12 идет подготовка территории под строительство на всех почти 800 км, параллельно ведутся проектные работы".

Время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза: с 14 до семи часов, добавили в компании.

21 апреля президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы закончено до 2024 года. На реализацию проекта могут быть выделены средства ФНБ.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил ТАСС, что поручение президента РФ по продлению трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань до Екатеринбурга исполняется, все работы должны быть завершены в 2024 году.