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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Кабмин утвердил распределение средств в 2021 году на ускорение дорожных строек

Речь идет о 93,1 млрд рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило распределение 93,1 млрд рублей из своего резервного фонда на ускорение дорожных строек. Более 45,5 млрд рублей будет направлено на ускорение "дорожного" нацпроекта, еще 40 млрд рублей получит госкомпания "Автодор". Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

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Как отмечается в распоряжении, средства в размере 45,5 млрд рублей будут направлены на опережающую реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в части федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети".

Еще 40 млрд рублей будет направлено госкомпании "Автодор" для опережающего строительства трассы "Москва - Нижний Новгород - Казань", чтобы обеспечить готовность проекта в этом году на уровне 13%. Также 7,6 млрд рублей будет предоставлено регионам в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".

В среду президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что строительство скоростной автомагистрали от Москвы до Екатеринбурга через Казань должно быть завершено за три года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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