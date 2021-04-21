"Аэрофлот" увеличит количество перелетов из Москвы на Черноморское побережье России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Краснодар и на курорты Краснодарского края, сообщает в среду пресс-служба авиаперевозчика.

"Курортные направления черноморского побережья пользуются особым спросом в сезон летних отпусков и каникул. В Краснодарском крае отмечается высокий интерес туристов к Туапсинскому району, Сочи, Анапе, Геленджику и побережью Азовского моря", - пояснили в пресс-службе.

Таким образом, начиная с мая количество ежедневных рейсов авиакомпании из Москвы в Сочи увеличится до 13, будут добавлены дневной и вечерний вылеты. К середине июня более чем в два раза вырастет предложение для путешествующих в Анапу. С мая количество рейсов по этому направлению увеличивается с 21 до 35, а с середины июня - до 49 в неделю.

"К трем ежедневным рейсам, которые выполняются в настоящее время, в мае добавятся еще два - утренний и дневной, а с середины июня будет осуществляться семь ежедневных рейсов", - уточнили в пресс-службе.

Количество рейсов в Геленджик с середины июня возрастет в четыре раза - до 28 в неделю. Для путешествующих в Краснодар с мая добавятся еще два ночных вылета, поэтому по этому направлению у "Аэрофлота" будет девять ежедневных рейсов.