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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Минфин назвал возможные источники финансирования поручений из послания Путина

Поручения президента могут профинансировать из резервного фонда и допдоходов, заявили в ведомстве
© vvoe/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Реализация мер, предусмотренных посланием президента РФ Владимира Путина, может быть профинансирована за счет резервного фонда правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов, а также за счет перераспределения внутри бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

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Ранее в среду глава министерства Антон Силуанов сообщил, что прямые расходы бюджета на реализацию мер послания предусмотрены в объеме 400 млрд рублей.

"В качестве источников могут быть использованы резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также средства от перераспределений внутри бюджета в соответствии с приоритетами", - сообщили в Минфине.

21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что с 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, - в среднем 5 650 рублей в месяц. Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности). Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году планируется выплатить по 10 тыс. рублей.

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РоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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