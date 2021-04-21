В России планируют упростить получение вида на жительство для иностранных инвесторов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Получение вида на жительство в РФ для иностранных инвесторов планируется упростить, отменив для них стадию получения разрешения на временное проживание. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующий законопроект внесен в повестку предстоящего в четверг, 22 апреля, заседания кабмина.

"Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ и соответствующему критериям, установленным правительством РФ, а также членам его семьи получить вид на жительство в Российской Федерации в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание", - говорится в материалах к заседанию.

Таким образом, планируется внести поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В случае одобрения законопроекта правительством он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Еще один пункт повестки - поправки в закон о национальной платежной системе. "Законопроект направлен на установление максимально сокращенного срока осуществления перевода денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России, за исключением перевода электронных денежных средств", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, правительство рассмотрит законопроект, направленный на формирование нормативной базы для координации деятельности институтов развития со стороны ВЭБ.РФ. Как отметили в кабмине, речь идет о процессе реформирования системы институтов развития, часть из которых переходит под управление ВЭБ.РФ.