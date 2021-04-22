Доля занятых в сфере услуг женщин в России за три года выросла до 40%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Доля занятых в сфере услуг женщин с 2017 года в России выросла до 40% за счет распространения удаленных форматов работы. Об этом сообщается в исследовании малого бизнеса на рынке услуг, которое провели сервис "Avito Услуги" и агентство "Data Insight".

В телефонном и онлайн-опросах приняли участие более 11 тыс. человек. Материалы исследования имеются в распоряжении ТАСС.

"В сфере услуг работают в основном люди среднего возраста - от 25 до 44 лет, причем за три года среди них стало больше женщин - 40%, по сравнению с 34% в исследовании 2017 года. Это связано в том числе с распространением удаленных форматов работы и профессий, которые позволяют домохозяйкам и женщинам в декрете работать несколько часов в день. В числе специалистов, которые чаще всего работают удаленно, IT-специалисты, маркетологи и преподаватели", - отмечается в исследовании.

Для 86% опрошенных оказание услуг - основной источник дохода. Тем же, кто подрабатывает в сфере, эта деятельность приносит порядка 20-30% ежемесячного дохода. Сфера услуг остается прибыльным делом - более половины опрошенных отметили, что могут "без особого труда позволить себе даже крупные покупки".

В целом за год мастера и микробизнесы выполняли в 2020 году 2,3 млрд заказов, в 2017 году - 2,4 млрд заказов. Сокращение вызвано падением рынка во втором квартале 2020 года, однако уже в июне рынок продолжил расти.

"Пандемия повлияла на рынок услуг гораздо сильнее, чем на другие сферы: некоторые компании были вынуждены прекратить работу, другие адаптировались к новым реалиям, появилось целое направление онлайн-услуг - если еще в феврале 2020 года было странно говорить об онлайн-фитнесе, то сегодня онлайн-тренировки сохраняют свою популярность, как и, например, услуги онлайн-нянь", - прокомментировал результаты опроса управляющий директор "Avito Услуги" Артем Кумпель.

Рынок услуг

Согласно исследованию, две трети рынка услуг приходится на пять основных категорий. Причем, как по доле выручки, так и по количеству занятых исполнителей лидирует строительство и благоустройство, второе место занимает ремонт жилья, третье - деловые услуги, четвертое и пятое - "перевозки и курьеры" и "красота и здоровье" соответственно.

Средний чек выше всего у работ по строительству и благоустройству, а вот по числу заказов лидирует категория "перевозки и курьеры".

Активнее всего сфера услуг в Москве и области - на них приходится почти треть исполнителей и микробизнеса на этом рынке, и треть всех заказов в сфере услуг. Второе место занимает Приволжский федеральный округ, где меньшее проникновение услуг компенсируется большой численностью населения. Третье место - Урал, где проникновение сферы услуг лишь немного ниже, чем в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.