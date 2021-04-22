"Известия": стоимость нацпроекта по туризму составит около 1 трлн рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Общая стоимость нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет оцениваться примерно в 1 трлн рублей. Из государственного бюджета на его мероприятия планируется направить 293 млрд рублей, сообщает в четверг газета " Известия " со ссылкой на последнюю версию паспорта нацпроекта, которую Ростуризм направил на ознакомление участникам отрасли.

По данным издания, в предыдущей версии документа, которая была представлена в сентябре, из бюджетов разного уровня планировалось выделить 629 млрд рублей. Уточняется, что осенняя версия нацпроекта была рассчитана до 2030 года, а в нынешнем варианте мероприятия запланированы до 2024-го. Исключение составит ряд отдельных федеральных инициатив, которые продлятся до конца десятилетия. Большая часть средств будет выделена из внебюджетных источников, сообщает газета. Оттуда должно быть направлено 685 млрд рублей.

На достижение целей нацпроекта будут работать три федеральных проекта: "Создание туристической инфраструктуры", "Повышение доступности туристических продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма". На федеральный проект по созданию инфраструктуры планируется потратить 86% выделенных средств, это 841 млрд рублей, передает газета.

21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о том, что в России в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%. По данным газеты, эта мера потребует финансирования в размере 112 млрд рублей и позволит поддержать 100 тыс. единиц номерного фонда.

На проект "Повышение доступности туристических продуктов" планируется потратить 57 млрд рублей. Основную часть этих средств (27 млрд) направят на туристический кешбэк до 2024 года. Еще 7,2 млрд пойдут в программу стимулирования коммерческих перевозок, организованных туроператорами на внутренних направлениях, и 2 млрд направят на популяризацию поездок по России. На федпроект по совершенствованию управления предлагается выделить 5 млрд рублей, уточняет газета.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства"

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.