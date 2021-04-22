Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего портфеля кредитов данного вида, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем на ту же дату прошлого года. Такой прирост является максимальным среди всех видов кредитов физлицам, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов на 1 апреля выросла на 4,8 п. п., до 30,4%, автокредитов - на 1 п. п., до 7,5%, ипотеки - на 0,1 п. п., до 1,5%. Доля просрочки по кредитным картам за год, напротив, сократилась на 0,8 п. п. и составила 7% на 1 апреля.

"Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, выдавая розничные кредиты, прежде всего, тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на приемлемом уровне", - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он отмечает, что в целом динамика роста доли кредитов с просрочкой свыше 90 дней в 2020-2021 годах была довольно незначительной. Это было обусловлено, прежде всего, реструктуризацией банками проблемных кредитов. "Если бы она не была проведена, доля розничных кредитов с просрочкой могла быть существенно выше. При этом если в сегменте потребительских кредитов их доля достигла четверти от всех действующих кредитов данного типа, то в ипотеке за прошедший год она практически не изменилась, а в сегменте кредитных карт даже сократилась", - добавляет эксперт.