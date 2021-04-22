Набор для шашлыка за год подорожал на 25%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россияне в апреле потратили на шашлычный набор, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг, почти 2 тыс. рублей, что на четверть больше прошлогоднего показателя, говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (есть в распоряжении ТАСС). Компания проанализировала траты россиян с 1 по 15 апреля, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.

"Средний чек затрат на "шашлычный набор" составляет 1 958 рублей. Это на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1 561 рубль)", - отмечают эксперты.

Так, средний чек покупки порции шашлыка составил 304 рубля, что на 15% выше, чем в апреле прошлого года. При этом число покупок шашлыка выросло в 1,5 раза.

Шампуры подорожали на 5% - до 254 рублей, мангалы - на 48%, до 977 рублей. Средняя стоимость средств для розжига выросла на 43% - до 195 рублей.

"Учитывая базу прошлого года, когда продажи шашлычного набора за первую половину апреля были на треть ниже уровня 2019 года, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям. В апреле текущего года наиболее заметный рост числа покупок данных товаров наблюдался в период вторых выходных апреля (10-11 апреля), когда в столицу и центральные регионы страны пришли теплые дни. Рост продаж по сравнению с выходными предыдущей недели составлял 30-40%", - указывают эксперты.

Стоимость шашлыка в торговых сетях

По данным сервиса доставки "Сбермаркет" (анализирует средние цены по данным более 60 ретейлеров), самый дорогой шашлык среди мясных - телячий, его цена за 1 кг готового маринованного мяса составляет 781 рубль. Немногим дешевле будет стоить шашлык из говядины (675 рублей за 1 кг), еще дешевле - свиной шашлык (545 рублей). Самым доступным оказался куриный шашлык - 335 рублей за кг.

Один из самых популярных видов рыбы для приготовления на огне - дорада - обойдется в 604 рубля за 0,5 кг. Филе лосося заметно дороже - 839 рублей за 0,5 кг. Упаковка лимонов (2-3 штуки) к рыбе в среднем будет стоить 78 рублей.

В "Сбермаркете" также подсчитали, во сколько обойдется пикник на компанию из 5-6 человек, где на каждого придется по 300-500 грамм мяса или рыбы, а также напитки и салат из овощей. На все необходимое оборудование для приготовления шашлыка придется потратить 2 167 рублей, в эту сумму входят сборный мангал, решетка для гриля и шампуры, одноразовая посуда и салфетки и средства для розжига (угли, жидкости, спички). Овощи, соусы и напитки обойдутся в 1 640 рублей.

Самый дорогой вариант будет стоить 8 003 рубля - для компании, которая предпочтет филе лосося на гриле. На втором месте по дороговизне - пикник с шашлыком из телятины (6 936 рублей). На третьем - рыба дорада на гриле. Самый дешевый пикник с колбасками на гриле обойдется в 5 054 рубля.

Самые популярные варианты - с шашлыками из говядины или свинины - обойдутся в 6 510 и 5 987 рублей соответственно.