Австралия направит более $435 млн на развитие технологий, снижающих выбросы углерода

СИДНЕЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Австралии направит более $435 млн на поддержку международных проектов и инициатив, направленных на снижение выбросов и развитие "зеленой" энергетики. Об этом в четверг заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Глава правительства отметил, что новые инвестиции "в размере 565,8 млн австралийских долларов ($436,9 млн) предусмотрены в федеральном бюджете на 2021-2022 годы для поддержки международных технологических партнерств и инициатив, направленных на снижение выбросов углерода". "Такие проекты являются ключом к решению мировых климатических проблем, созданию новых и защите существующих рабочих мест, в том числе в тяжелой промышленности. Они позволят Австралии лидировать в области развития и применения технологий с низким уровнем выбросов", - указал Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Австралийский премьер отметил, что страна не будет уменьшать "собственные выбросы, сокращая мощности в таких отраслях, как сельское хозяйство, добыча угля и газа", а снизит их общий объем, за счет применения современных технологий в энергетике. "Это соответствует нашим обязательствам по сокращению объемов выбросов парниковых газов, а кроме того, <…> стимулирует экономический рост, создавая рабочие места и снижая затраты предприятий", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что власти Австралии намерены инвестировать в развитие технологий, снижающих выбросы углерода, порядка 18 млрд австралийских долларов ($13,8 млрд) до 2030 года. Также планируется привлечь в отрасль еще около 50 млрд австралийских долларов ($38,6 млрд) частных инвестиций, что позволит создать порядка 130 тыс. новых рабочих мест в следующие десять лет, и сократить объем выбросов на 250 млн тонн к 2040 году.