Опрос: более четверти самозанятых перешли в этот статус после ИП

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Доля самозанятых, перешедших в этот статус после индивидуального предпринимательства, составляет 26%. Об этом сообщается в исследовании системы Oprosso, проведенном среди 1 тыс. самозанятых по всей России.

По данным аналитики, более четверти (26%) опрошенных ответили, что до 2019 года были зарегистрированы как ИП. При этом большая часть (58%) опрошенных ответили, что не вели раньше деятельность в качестве ИП.

По данным исследования, 47% перешли в статус самозанятого в связи с повышением налоговой нагрузки для ИП, 20% - из-за избыточных административных барьеров для ИП, 19% - в связи с увеличением числа проверок.

Почти половина (44%) опрошенных зарегистрировались в статусе самозанятых в 2020 году, 33% - в 2019 году, 22% - в 2021 году. При этом 37% респондентов зарегистрированы в Москве, 12% - в Санкт-Петербурге, 5% - в Татарстане.

Самой популярной сферой среди опрошенных самозанятых стало оказание бытовых услуг (16%), на втором месте - сдача жилья в аренду (13%), третью строчку заняло репетиторство (11%).

Говоря о сложностях, которые возникают у них в приложении "Мой налог", 53% назвали проблемы с налоговой отчетностью в мобильном приложении. Сбои в работе приложения возникают у 43%, 41% указали на задержку в обработке данных.

Помимо существующих мер поддержки самозанятых, 46% считают, что требуются дополнительные, 58% из них называют самым значимым снижение налоговых ставок, 43% - расширение возможностей льготного кредитования , 36% - расширение перечня субсидий и грантов на развитие.