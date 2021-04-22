СМИ: экономика Хайнаня в первом квартале 2020 года выросла на 19,8%

ХАЙКОУ, 22 апреля. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) китайской провинции Хайнань в первом квартале текущего года увеличился на 19,8% и составил 139,6 млрд юаней (около $21,5 млрд). Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

Значительный рост был продемонстрирован в сфере услуг Хайнаня, на нее пришлась больше 87,2 млрд юаней (примерно $13,4 млрд), что на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля третичного сектора экономики региона превысила 62% от ВРП. Особенно быстро развивались сферы оптовой и розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также транспортная отрасль. Темпы их экономического роста составили 64,2%, 42,5% и 72,2% соответственно.

Добавленная стоимость во вторичном секторе Хайнаня составила 21,8 млрд юаней (около $3,4 млрд), увеличившись за данный период на 18,8%. На промышленную сферу пришлось 13 млрд юаней ($2 млрд), на строительную - 8,8 млрд юаней ($1,4 млрд).

На аграрный сектор в первом квартале пришлось 30,6 млрд юаней (порядка $4,7 млрд) от общего ВРП. Сельскохозяйственная отрасль продемонстрировала более умеренные темпы экономического роста, добавленная стоимость агросектора выросла на 5,2%.

В условиях пандемии коронавируса и напряженной экономической обстановки в мире валовый региональный продукт Хайнаня в 2020 году увеличился на 3,5% и составил 553,23 млрд юаней ($85,51 млрд по текущему курсу). Динамика экономического развития Хайнаня оказалась заметно выше темпов роста ВВП Китая, которые за тот же период составили 2,3%. Хайнань планирует в текущем году увеличить валовый региональный продукт более чем на 10%.