МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф предложил изменить бюджетное правило, сделав перечисления дополнительных нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния (ФНБ) более регулярными, чем сейчас. Такое мнение он высказал в интервью РБК.

"Мне не кажется, что его (бюджетное правило) нужно серьезно менять. Сейчас речь идет об использовании средств [ФНБ] свыше накопленного 7-процентного минимума, и это правильная идея. Единственное - я бы сделал перечисления в ФНБ более регулярными: не раз в год, а, допустим, раз в квартал. Это бы позволило лучше планировать и лучше использовать остаток средств. Во всем остальном на сегодняшний день нет какой-то серьезной необходимости менять его", - считает он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию накануне озвучил ряд инициатив, призванных поддержать население и ускорить восстановление и рост российской экономики. В частности, глава государства сообщил, что средства ФНБ и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России.

Согласно бюджетному правилу Минфин РФ покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при цене барреля нефти выше установленного уровня в $43,3, направляя эти средства на счета в ЦБ РФ для последующего перечисления в ФНБ.

Переход на новое бюджетное правило начался с 2018 года. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы.