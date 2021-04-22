В Москве пройдет форум для самозанятых "Сам себе предприниматель"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Форум "Сам себе предприниматель" пройдет 19 мая в "Цифровом деловом пространстве", сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Эксперты столичного департамента предпринимательства и инновационного развития совместно с представителями Федеральной налоговой службы России, центра занятости населения, кредитных организаций и крупных агрегаторов услуг подробно разберут актуальные вопросы, касающиеся деятельности самозанятых и работы с ними на форуме "Сам себе предприниматель", - говорится в сообщении.

В Москве ежедневно статус самозанятого регистрируют около тысячи человек, их общее число приближается к 600 тыс. Такая динамика, по словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, свидетельствует о востребованности ведения бизнеса с применением налога на профессиональный доход.

На форуме самозанятые поделятся успешными кейсами, а эксперты объяснят принципы работы самозанятых с банками, городскими ресурсами, агрегаторами услуг и бизнесом и разберут, как гражданам, зарегистрированным в этом статусе, получить государственную и гарантийную поддержку, взять кредит, принять участие в госзакупках, пройти обучение и повысить свою квалификацию. Заранее задать вопросы экспертам и получить на них ответы на форуме можно через специальную форму на сайте до 12 мая включительно.